MISE À JOUR N° 2-Enbridge estime que le climat d'investissement dans le secteur de l'énergie en Amérique du Nord est le plus favorable depuis plus de dix ans

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* Enbridge prévoit de nouveaux investissements en capital de 10 à 20 milliards de dollars au cours des 24 prochains mois

* La société considère les projets de pipelines concurrents au Canada comme un signe de confiance et de croissance du secteur

* Le directeur général Greg Ebel souligne la forte hausse de la demande de capacité d'exportation de pétrole brut au terminal d'Ingleside

(Reformulation du premier paragraphe avec les commentaires du directeur général issus de la conférence téléphonique; mises à jour dans l'ensemble du texte) par Amanda Stephenson

Le climat d'investissement dans les infrastructures énergétiques en Amérique du Nord n'a jamais été aussi favorable depuis plus d'une décennie, a déclaré vendredi le directeur général de la société canadienne de pipelines Enbridge ENB.TO , alors que la guerre des États-Unis contre l'Iran et les préoccupations mondiales en matière de sécurité énergétique ont créé des opportunités de croissance tant aux États-Unis qu'au Canada.

La hausse des prix du pétrole et l'explosion de la demande mondiale en énergie créent un environnement extrêmement favorable aux investissements énergétiques, en particulier dans les infrastructures pétrolières, a déclaré Greg Ebel, directeur général d'Enbridge, lors d'une conférence téléphonique organisée pour discuter des résultats de la société.

Enbridge, qui achemine environ 30 % du pétrole brut produit en Amérique du Nord ainsi que 20 % du gaz naturel consommé aux États-Unis, envisage entre 10 et 20 milliards de dollars de nouvelles opportunités d'investissement en capital au cours des 24 prochains mois, a déclaré Greg Ebel.

“Nous vivons dans un monde où les perspectives de croissance des infrastructures énergétiques sont exceptionnelles; ce sont les meilleures opportunités de croissance que j’ai observées depuis 10 à 15 ans”, a déclaré Greg Ebel.

La société, qui a annoncé vendredi un bénéfice ajusté au premier trimestre dépassant les attentes des analystes, bénéficie de la hausse de la demande en gaz naturel, en infrastructures de services publics et en alimentation électrique pour les centres de données.

Depuis le début de la guerre en Iran, Enbridge a également constaté une augmentation de la demande de capacité d'exportation de pétrole brut vers son terminal d'exportation d'Ingleside, le plus grand terminal de stockage et d'exportation de pétrole brut des États-Unis, situé sur la côte du golfe du Mexique.

Enbridge a également profité de l’augmentation de la production de sables bitumineux au Canada, et la société évalue actuellement l’intérêt commercial pour une deuxième phase d’extension de son pipeline Mainline, d’une capacité de 250 000 barils par jour, afin de répondre à cette hausse de la production.

Enbridge prévoit que la production pétrolière canadienne augmentera d'un million de barils par jour d'ici 2035.

Colin Gruending, président de la division des pipelines de liquides de la société, a déclaré qu'il n'était pas surpris que des concurrents tels que South Bow SOBO.TO aient présenté leurs propres projets de pipelines à la lumière des prévisions de production des sables bitumineux canadiens.

Colin Gruending a déclaré qu'il ne considérait pas cette concurrence accrue comme une menace, mais plutôt comme un signe de croissance qui profitera à l'ensemble de l'industrie canadienne.

“Je considère cela comme un signe positif et un vote de confiance envers le bassin et ses perspectives”, a-t-il déclaré.

La société basée à Calgary, en Alberta, a affiché un bénéfice ajusté de 98 cents canadiens par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant de 4 cents les estimations moyennes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,3645 dollar canadien)