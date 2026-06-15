MISE À JOUR 1 - ANALYSE-Le plan de Trump sur la tarification des minéraux stratégiques se heurte au scepticisme du G7 et à une industrie divisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails sur l'accord concernant MP, Lynas et Serra Verde au paragraphe 33)

* La réunion du G7 prévue cette semaine devrait aborder le dilemme des minéraux critiques

* L'industrie minière américaine divisée entre le contrôle des prix, les droits de douane et les incitations

* L'UE hésite à fonder son bloc commercial sur le modèle de tarification de l'IA du Pentagone

par Julia Payne et Ernest Scheyder

La volonté de l'administration Trump de stimuler la production de minéraux critiques en réglementant les prix se heurte au scepticisme des alliés du G7 et à une industrie minière divisée, les négociations sur un bloc commercial occidental butant sur des inquiétudes concernant le coût et la gouvernance du projet, selon des sources diplomatiques et une analyse de Reuters sur les recommandations de politique d'entreprise. Proposé pour la première fois en février par le vice-président américain JD Vance, le projet de bloc commercial vise à aider l’Occident à se soustraire à la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui est devenue le plus grand producteur mondial de minéraux en opérant à perte et en faisant baisser les prix des composants essentiels aux semi-conducteurs, aux serveurs informatiques, aux équipements militaires et à une multitude d’autres produits. Les prix artificiellement bas du cobalt, du lithium, du nickel et d’autres minéraux ont rendu la concurrence plus difficile pour les rivaux miniers occidentaux, freinant les nouveaux développements et poussant certaines entreprises à la faillite — une tactique que Pékin a utilisée à maintes reprises dans d’autres secteurs. Le bloc commercial, tel qu’envisagé, étudierait des mesures de soutien des prix, des normes de marché, des subventions ou des achats garantis pour encourager et soutenir financièrement la production dans plusieurs pays. Ces mesures pourraient être mises en œuvre par le biais de « droits de douane ajustables afin de préserver l’intégrité des prix », avait déclaré M. Vance à l’époque. À l’heure actuelle,de nombreux minéraux de niche essentiels aux secteurs de la technologie et de la défense sont négociés de gré à gré avec un minimum de transparence et sont indexés sur les prix chinois, qui déterminent de facto le marché mondial en raison de la production dominante de la Chine.

Depuis l’annonce de M. Vance, les membres du G7 ont opposé une résistance au représentant américain au commerce, Jamieson Greer, lors de négociations privées, et se sont montrés réticents à l’idée que le bloc s’appuie sur un système de prix dérivé d’un modèle d’IA du Pentagone, ont indiqué trois sources à Reuters.

Les principales préoccupations portent sur la question de savoir qui paierait une prime pour les minéraux, jusqu’où ces subventions devraient descendre dans la chaîne d’approvisionnement et comment la gouvernance fonctionnerait, selon des responsables européens.

L'industrie minière américaine est divisée sur les mesures que M. Greer devrait inciter les alliés à soutenir, un désaccord qui ressort clairement de plus de 230 contributions publiques envoyées au bureau de M. Greer par divers exploitants miniers, raffineurs et leurs clients, examinées par Reuters.

Les préoccupations des alliés et des entreprises soulignent la complexité de la refonte du mode d’achat et de vente des minéraux. Pourtant, la manière dont ce bloc commercial finira par se constituer – et même sa création même – pourrait influencer les marchés des minéraux pour les années à venir, ont déclaré à Reuters plus d’une douzaine d’analystes et de consultants.

« C'est une tâche très difficile, et je suis heureuse de ne pas être celle qui s'en charge », a déclaré Ashley Zumwalt-Forbes, une investisseuse dans le secteur minier qui a dirigé le portefeuille des batteries et des minéraux critiques du département américain de l'Énergie sous l'ancien président Joe Biden. Ce sujet sera au cœur des discussions lorsque les membres du G7 se réuniront cette semaine en France. Les pays occidentaux sont confrontés à la tâche difficile de mettre en place d’un seul coup une chaîne d’approvisionnement allant de la mine au produit fini afin de se diversifier et de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine.

Le projet de proposition américaine, élaboré à l’aide d’un programme de tarification basé sur l’IA créé par l’Agence pour les projets de recherche avancée de défense (DARPA) du Pentagone, a été transmis à la Maison Blanche et au Conseil de sécurité nationale, et les représentants des États-Unis devraient présenter son contenu aux alliés du G7 lors de la prochaine réunion, selon un responsable américain.

Des responsables européens et du secteur ont déclaré vouloir étudier l’impact des mesures de soutien des prix à moyen et long terme plutôt que de s’engager dans des accords rapides — une position en contradiction avec celle des Américains, plus pressés. L'administration Trump, quant à elle, est réticente à l'idée avancée par la France de créer un secrétariat administratif permanent au sein de l'Agence internationale de l'énergie (IEA) ou de l'OCDE afin de suivre les initiatives du G7 sur les minéraux critiques au fil des rotations de la présidence, ont ajouté les sources. Pour compliquer encore les choses, le Canada et la France — qui assure la présidence du G7 — souhaitent développer un bloc commercial dirigé par le G7, tandis que les États-Unis veulent éviter les négociations multilatérales et conclure rapidement des accords bilatéraux concrets, pour les étendre par la suite, ont déclaré trois sources proches du dossier.

La pression exercée par Washington en faveur d’une approche bilatérale semble indiquer un changement de stratégie par rapport au plan initialement présenté par M. Vance plus tôt cette année.

« Ce que nous essayons de faire, c’est de reprendre certaines de ces approches et de les transformer en un accord », a déclaré M. Greer aux journalistes début juin lors de la réunion ministérielle de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris.

Les États-Unis, a déclaré M. Greer, utiliseraient des mesures de soutien des prix « pour protéger la production de minéraux critiques et de produits dérivés.... Nous voulons les mettre en place progressivement.... Si d’autres pays souhaitent se joindre à nous dans cette démarche, ils sont les bienvenus. » Washington a pour objectif de présenter une proposition d’accords bilatéraux contraignants au Japon et à l’Union européenne avant la fin du mois de juin, ont indiqué deux sources proches du dossier. Cette proposition constituerait la première mesure concrète s’inscrivant dans le prolongement des plans d’action annoncés plus tôt cette année, l’un avec le Japon et l’autre avec l’UE . Le premier accord contraignant pourrait porter sur cinq à dix minéraux, ont indiqué ces sources. Les minéraux envisagés comprennent les terres rares lourdes , l’antimoine, le graphite et le tungstène , tous soumis à des interdictions ou à des restrictions d’exportation de la part de la Chine.

FIXATION DES PRIX L'administration Trump vise à fixer les prix en utilisant le programme de métaux basé sur l'IA du département américain de la Défense, intitulé « Open Price Exploration for National Security » (OPEN) , qui a été créé par la DARPA et vise à calculer le prix auquel un métal devrait être vendu en tenant compte des coûts de main-d'œuvre, de transformation et autres, tout en excluant la manipulation présumée du marché par la Chine. Mais les alliés européens s'opposent jusqu'à présent à l'idée d'utiliser un système de tarification basé sur l'IA développé par Washington, a déclaré une source, invoquant des inquiétudes quant à l'influence excessive des États-Unis sur la tarification au sein du bloc.

Une autre personne a ajouté que les Européens souhaitent disposer d’un large éventail d’outils et d’une « gouvernance agile » pour déterminer la meilleure façon de déployer ces mesures pour un minéral donné et sa chaîne de valeur.

« Pour l’Europe, il serait préférable de disposer d’un indice de prix basé sur des transactions réelles sur le marché européen. La question est de savoir si nous pouvons rendre ces mécanismes de tarification opaques plus transparents, davantage axés sur le marché et moins sujets à la manipulation », a déclaré à Reuters Nicola Beer, qui supervise le financement des minéraux à la Banque européenne d’investissement, contrôlée par l’UE.

« Les différentes parties des chaînes d’approvisionnement et les produits dans tous les secteurs sont régis par des mécanismes de tarification très différents, ce qui ajoute à la complexité. » Comme alternative possible à OPEN, une agence financée par l’UE appelée EIT RawMaterials collabore avec la plateforme numérique Metalshub pour créer des indices indépendants de la tarification dirigée par le gouvernement chinois, afin de donner aux investisseurs étrangers des indications plus claires sur la rentabilité. Ces indices pourraient s’étendre au-delà de l’Europe et inclure les États-Unis, l’Australie, le Canada ou la Grande-Bretagne.

La mise en œuvre de telles mesures au sein d’un bloc commercial pourrait être compliquée par le fait que de nombreux pays occidentaux importent très peu de minéraux sous leur forme brute ou légèrement transformée. Le carbonate de lithium, par exemple, n’est pas importé de manière régulière aux États-Unis, bien que les téléphones portables qui en sont composés le soient.

« Les États-Unis envoient actuellement des messages très contradictoires sur les métaux utilisés dans les batteries », a déclaré James Willoughby, analyste des métaux chez le cabinet de conseil WoodMac.

DÉSACCORD ENTRE LES ENTREPRISES Dans une déclaration, M. Greer a indiqué à Reuters qu’il utilisait les contributions envoyées par les sociétés minières et leurs clients pour « aider à orienter la politique en vue de la poursuite des négociations » avec les alliés de Washington. Ces contributions montrent que les répondants s’accordent largement sur le fait que le bloc devrait se concentrer sur les minéraux de niche plutôt que sur le cuivre ou d’autres métaux largement commercialisés, et qu’il devrait également se concentrer sur les produits en aval, notamment les téléphones portables et les ordinateurs portables.

Ils divergent toutefois sur la manière dont les prix des minéraux pourraient être réglementés, plusieurs grandes entreprises et associations professionnelles du secteur minier se prononçant contre la fixation des prix.

« Il y a une certaine nervosité de toutes parts quant à la marche à suivre et à la manière dont différentes mesures pourraient affecter les différentes maillons de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Blake Harden, directeur général chargé de la politique commerciale au sein du cabinet de conseil EY. Des propositions divergentes ont été formulées par General Motors GM.N , qui construit la plus grande mine de lithium d’Amérique du Nord avec Lithium Americas LAC.TO , le recycleur Umicore UMI.BR , le mineur de platine Sibanye Stillwater SSWJ.J , la Chambre de commerce américaine et la société de terres rares MP Materials MP.N — qui est devenue en juillet dernier la seule entreprise à bénéficier d’un soutien financier pour ses terres rares, dans le cadre duquel Washington finance l’entreprise si les prix tombent en dessous d’un certain niveau. Lynas Rare Earths LYC.AX et Serra Verde ont obtenu des contrats d'achat ferme pour une partie de leur production de terres rares auprès du gouvernement américain à un prix fixe, bien qu'elles n'aient pas bénéficié de la garantie financière. La National Mining Association, le groupe professionnel de l'industrie minière américaine, a conseillé à M. Greer de s'éloigner d'une fixation excessive des prix et de se concentrer plutôt sur les crédits d'impôt et autres incitations.

« Si les interventions sur le marché, telles que les mécanismes de fixation des prix, peuvent jouer un rôle dans certaines circonstances, les approches fondées sur des incitations ... sont mieux adaptées pour relever les défis auxquels est confrontée l’industrie minière nationale », a déclaré Rich Nolan, directeur général de l’association.