Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2021



Europlasma, expert en solutions de dépollution, a mis en ligne son Rapport Financier semestriel au 30 juin 2021 sur son site Internet www.europlasma.com.



Consultable et téléchargeable à partir de ce site, ce rapport comprend :

• Un état financier semestriel présenté sous la forme consolidée au 30 juin 2021 ;

• Le rapport d’activité sur le premier semestre 2021.



« Ce document contient des informations et déclarations prospectives reposant sur des hypothèses raisonnables à la date de sa diffusion. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour la vente ou l'achat de titres émis par la Société. Ces informations et déclarations sont soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement en dehors du champ d’action du Groupe et ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la Société. Ces risques incluent les risques listés dans le Rapport Financier Annuel du 31 décembre 2020 sur son site internet www.europlasma.com. Les performances futures du Groupe peuvent en conséquence différer sensiblement des informations et déclarations prospectives communiquées et le Groupe ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces informations et déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un événement futur ou pour toute autre raison. »