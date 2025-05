MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Woippy, le 6 mai 2025 à 18 heures

ABL Diagnostics annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel 2024.

Il peut être consulté sur le site d’ABL Diagnostics https://www.abldiagnostics.com dans la rubrique Newsroom – Actualités juridiques et financières.

Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 30 avril 2025 a arrêté les comptes annuels et décidé de convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire et extraordinaire pour le 24 juin 2025.