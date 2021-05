Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 24 juin 2021

Nantes, le 19 mai 2021, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce la mise en ligne des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 24 juin 2021 à 14 heures 30 à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.



Cette décision intervient conformément aux conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021.



En effet, à la date de la présente publication, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs font obstacle à la présence physique à l'Assemblée générale de ses membres. Les actionnaires ne pouvant participer physiquement à l'Assemblée, aucune carte d'admission ne sera délivrée.



L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié au BALO le 19 mai 2021.