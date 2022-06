Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2022

Nantes, France – 2 juin 2022, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce la mise en ligne des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte qui se tiendra le 23 juin 2022 à 10 heures à l’hôtel Concorde Montparnasse, 40 rue du Commandant René Mouchotte, 75014 Paris.



L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié au BALO des 18 et 23 mai 2022.



Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société : https://www.ose-immuno.com/assemblees-generales/