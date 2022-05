Arcueil, France, le 10 mai 2022, 17h45 CEST – BALYO (FR0013258399, Mnémonique: BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui la mise à disposition des documents et renseignements relatifs à l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2022.



Les actionnaires de la société Balyo (la « Société ») sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le mardi 31 mai 2022 à 10 heures, au siège social de la Société sis, 74 avenue Vladimir Ilitch Lenine, 94110 Arcueil, France.



L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°48 du 22 avril 2022 et l’avis de convocation a été publié le 9 mai 2022 dans Les Affiches Parisiennes, un journal d’annonces légales. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée générale mixte figurent dans ces avis.