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Mirum Pharma recule après avoir émis 600 millions de dollars d'obligations convertibles
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** L'action de Mirum Pharmaceuticals MIRM.O a reculé de 0,4% à 106,50 $ en pré-ouverture après avoir finalisé une levée de fonds ** MIRM a annoncé mardi soir le prix d'une émission privée de 600 millions de dollars d'obligations convertibles à 0% échéance 2032

** Le prix de conversion initial de 138,94 $ représente une prime de 30% par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 106,88 $

** La société prévoit d'utiliser environ 475 millions de dollars du produit net de l'émission pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 4% en circulation arrivant à échéance en 2029, et le reste à des fins générales de l'entreprise

** MIRM, dont le siège se trouve à Foster City, en Californie, affiche une capitalisation boursière de 6,5 milliards de dollars ** La semaine dernière, la société a déclaré que son médicament contre une maladie hépatique rare, le volixibat, avait atteint son objectif principal lors d'une étude de phase intermédiaire

** Jusqu'à mardi, l'action MIRM a progressé de 35% depuis le début de l'année

** Les 11 analystes sont tous optimistes quant à l'action, dont 4 qui lui attribuent la note “achat fort”; le cours cible médian est de 140 dollars, contre 128 dollars il y a un mois, selon les données de LSEG

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