Mirum Pharma progresse après qu'Evercore a relevé son objectif de cours sur le potentiel des médicaments pour le foie

4 mars - ** Les actions de Mirum Pharmaceuticals MIRM.O augmentent de 2,15% à 89,69 dollars

** Evercore ISI augmente l'objectif de cours (PT) de 101 $ à 126 $ et réitère sa notation "outperform"

** MIRM "remplit toutes les conditions" avec son portefeuille de maladies rares du foie en pleine croissance, les données à venir de plusieurs essais clés, des perspectives concurrentielles claires et une véritable histoire d'expansion des marges, dit Gavin Clark-Gartner, analyste d'Evercore

** MIRM prévoit des données à mi-parcours pour le volixibat, un médicament expérimental contre les maladies du foie, et des données intermédiaires à un stade avancé pour le brelovitug, un médicament candidat contre l'hépatite D, au deuxième trimestre 2026

** La société de courtage prévoit des ventes maximales mondiales non ajustées de 1,2 milliard de dollars pour le volixibat dans la cholangite sclérosante primaire, une maladie du foie rare, chronique et progressive

** Les actions de MIRM ont augmenté de plus de 91% en 2025