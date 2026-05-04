 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mirum Pharma en hausse après qu'un médicament contre les maladies du foie a atteint son objectif principal lors d'un essai clinique
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai - ** L'action de la société de biotechnologie Mirum Pharmaceuticals MIRM.O progresse de 11,9% à 108,09 $

** La société indique que son médicament expérimental, le volixibat, a atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire en réduisant les démangeaisons sévères chez les patients atteints de cholangite sclérosante primitive, une maladie hépatique rare

** Elle précise que le médicament a réduit les scores de démangeaisons de 2,72 points par rapport à la valeur de référence, contre 1,08 point pour le placebo, ce qui donne un bénéfice ajusté par rapport au placebo de 1,64 point

** “Nous prévoyons une légère hausse du cours de l'action, car le succès dans le traitement de la CSP était prévisible étant donné que la barre était basse, compte tenu de l'absence de médicaments approuvés”, indique RBC Capital Markets

** En tenant compte de l'évolution de la séance, MIRM affiche une hausse de 36,1% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MIRUM RG REG S-AI
110,0750 USD NASDAQ +14,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 16:54:07.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un nouveau procès contre Boeing doit commencer, sauf entente in extremis, devant un tribunal fédéral civil de Chicago lundi matin pour examiner la plainte des parents de Samya Stumo, décédée à 24 ans dans le crash d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en 2019, qui a fait 157 morts ( AFP / Patrick T. Fallon )
    Boeing de nouveau au tribunal, en lien avec le crash d'Ethiopian Airlines
    information fournie par AFP 04.05.2026 17:28 

    Un nouveau procès contre Boeing doit commencer, sauf entente in extremis, devant un tribunal fédéral civil de Chicago lundi matin pour examiner la plainte des parents de Samya Stumo, décédée à 24 ans dans le crash d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en 2019, qui ... Lire la suite

  • Amy Winehouse, Adele... La BRIT School, pépinière de stars
    Amy Winehouse, Adele... La BRIT School, pépinière de stars
    information fournie par AFP Video 04.05.2026 16:47 

    S'il existe une recette du succès, la BRIT School a dû la trouver. Amy Winehouse, Adele, Raye mais aussi l'acteur Tom Holland, alias "Spiderman", comptent parmi les anciens élèves de cette école londonienne publique et fière d'être gratuite.

  • Le Desh Garima, un pétrolier battant pavillon indien transportant du brut qui a transité par le détroit d’Ormuz, est amarré à un terminal de déchargement le long de la côte à Bombay, le 30 avril 2026 ( AFP / Punit PARANJPE )
    L'Iran tire des missiles en guise d'avertissement contre des navires militaires américains
    information fournie par AFP 04.05.2026 16:41 

    La marine iranienne a lancé lundi des tirs de missiles en guise d'avertissement contre des navires militaires américains, entrés dans le détroit d'Ormuz dans le cadre d'une opération pour aider les navires bloqués. Depuis le début des hostilités lancées par les ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    Bouygues va recruter 8.500 personnes en 2026 en France
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.05.2026 16:37 

    Bouygues va recruter 8.500 personnes en 2026 en France dans des métiers liés à la transition énergétique, le numérique et les médias, a annoncé lundi le groupe présent dans la construction, les travaux publics, les télécommunications et les médias, a-t-il annoncé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank