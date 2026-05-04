Mirum Pharma en hausse après qu'un médicament contre les maladies du foie a atteint son objectif principal lors d'un essai clinique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 mai - ** L'action de la société de biotechnologie Mirum Pharmaceuticals MIRM.O progresse de 11,9% à 108,09 $
** La société indique que son médicament expérimental, le volixibat, a atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire en réduisant les démangeaisons sévères chez les patients atteints de cholangite sclérosante primitive, une maladie hépatique rare
** Elle précise que le médicament a réduit les scores de démangeaisons de 2,72 points par rapport à la valeur de référence, contre 1,08 point pour le placebo, ce qui donne un bénéfice ajusté par rapport au placebo de 1,64 point
** “Nous prévoyons une légère hausse du cours de l'action, car le succès dans le traitement de la CSP était prévisible étant donné que la barre était basse, compte tenu de l'absence de médicaments approuvés”, indique RBC Capital Markets
** En tenant compte de l'évolution de la séance, MIRM affiche une hausse de 36,1% depuis le début de l'année
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