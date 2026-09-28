Mirum en hausse après l'autorisation de la FDA pour un médicament destiné au traitement d'une maladie osseuse rare

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28 septembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Mirum Pharmaceuticals MIRM.O progresse de 2,8% à 92,25 dollars en pré-ouverture

** Vendredi soir, la FDA américaine a approuvé le médicament Atebrioz de MIRM pour le traitement d’une maladie osseuse rare appelée fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP)

** Cette autorisation s’appuie sur une étude menée auprès de 63 patients, dans laquelle l’Atebrioz a significativement réduit la formation osseuse par rapport au placebo à la 24e semaine.

** La FOP entraîne la transformation progressive des muscles, des tendons et des ligaments en os, ce qui limite les mouvements et conduit à un handicap grave

** MIRM prévoit de commercialiser le médicament en octobre

** Mirum avait acquis la licence de ce médicament auprès d’Incyte INCY.O plus tôt cette année, moyennant un versement initial de 16 millions de dollars, ainsi que des paiements d’étapes potentiels et des redevances sur les ventes

** À la dernière clôture, l’action MIRM affichait une hausse de 13,56% depuis le début de l’année