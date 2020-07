Mirova va gérer un fonds sur la biodiversité pour L' Oréal

(NEWSManagers.com) -

Mirova, la société affiliée de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement durable, va gérer le nouveau fonds L'Oréal pour La Régénération de la Nature. Ce fonds sera doté de 50 millions d' euros, qui seront utilisés pour financer des projets de restauration d'écosystèmes naturels marins et forestiers endommagés.

L'Oréal avait annoncé en mai 2020 qu'il allouerait 150 millions d'euros pour répondre aux problèmes sociaux et environnementaux urgents. Sur cette somme, le groupe de cosmétiques engage 100 millions d'euros dans l'impact investing, afin d'agir sur les principaux défis environnementaux, dont 50 millions d'euros seront investis dans le nouveau fonds. Les 50 millions qui restent seront seront dirigés vers des projets de financement liés à l' économie circulaire.

L' Oréal crée aussi un fonds de dotation caritatif de 50 millions d' euros pour aider les femmes vulnérables.

Ces initiatives s' inscrivent dans le cadre du nouveau programme de développement durable annoncé le 25 juin par L' Oréal et qui s' intitule " L' Oréal for the future " .