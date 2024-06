Mirova : trois nouveaux membres au sein de son comité de mission

Ces trois nouvelles arrivées au sein du comité de mission vont "contribuer à notre feuille de route stratégique et veiller à ce que l'alignement entre les pratiques d'investissement de Mirova et notre mission soit toujours préservé ", a commenté Philippe Zaouati, directeur général de Mirova.

(AOF) - Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement durable, annonce le renouvellement de son comité de mission et la nomination d’Isabelle Juppé à sa tête. Amina Zakhnouf et Jean Jalbert, ont également été nommés pour un mandat de 2 ans par le conseil d’administration sur proposition de la direction générale.

