Mirova sélectionné pour gérer le fonds de place biodiversité dédié au coté

(AOF) - Dans le cadre de l'initiative de place Fonds Objectif Biodiversité, Mirova a été sélectionné en tant gérant du fonds coté. La filiale de Natixis Investment Managers était en compétition avec Ofi Invest Asset Management et CPRAM. Pour constituer le portefeuille du fonds coté, Mirova ciblera en priorité des sociétés de petites et moyennes capitalisations, majoritairement européennes.

Doté à son lancement de plus de 100 millions d'euros avec une durée initiale de 5 ans, le fonds investira à la fois dans des sociétés en transition vers un modèle d'affaires durable du point de vue de la biodiversité, et dans des entreprises développant des solutions innovantes pour la préservation de la biodiversité.

La société de gestion constituera le fonds en s'appuyant sur les données du CDP, la plus grande plateforme de reporting environnemental au monde et partenaire de l'initiative.

"Mirova sera formé et soutenu par les experts du CDP, afin d'utiliser ces informations pour identifier et évaluer la gestion des risques par les entreprises, ainsi que leurs dépendances et opportunités dans des domaines tels que le changement climatique, la sécurité de l'eau, la biodiversité, la déforestation et la pollution plastique", précise le communiqué.

Il s'agit du premier fonds lancé dans le cadre de l'initiative Fonds Objectif Biodiversité dont un des objectifs principaux est "de développer des méthodes innovantes et performantes de prise en compte de la biodiversité dans la gestion financière".

La prochaine étape pour cette initiative consiste en le lancement en 2025 d'autres fonds dédiés au non coté qui feront également l'objet d'une mise en concurrence.