Mirova s’allie à Rainforest Alliance dans le cadre de son fonds dédié à l’agriculture régénérative

Chaque année, nous dégradons une surface égale à la moitié de la Grande-Bretagne pour répondre aux besoins de l’économie mondiale. Le décompte est vertigineux. Après avoir officialisé en juillet 2021 le closing final de son fonds Land Degradation Neutrality (LDN), un véhicule à impact qui investit dans des projets de gestion durable et de restauration des terres dans les pays en développement, Mirova annonce, dans le cadre de son 2 ème véhicule Mirova Sustainable Land Fund 2 (MSLF2 ) qui promeut l’agriculture régénérative, un partenariat avec Rainforest Alliance.

Cette organisation internationale se consacre à la protection de la nature et à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural. Ensemble, les deux partenaires développeront une offre de solutions locales qui auront des effets bénéfiques sur le climat, la biodiversité et les communautés. Ce nouveau véhicule financera ainsi des projets ciblés en Afrique, en Amérique latine et en Asie.

L’idée pivot est de mettre à profit la certification de Rainforest Alliance. Dans un premier temps, l’organisation identifiera les solutions locales telles que l’agriculture régénérative et l’agroforesterie dans un périmètre géographique circonscrit. Ensuite, Mirova entrera directement en contact avec les porteurs de projets pour évaluer leur éligibilité à la certification. En contrepartie, Rainforest Alliance aidera à promouvoir les solutions de financement de Mirova auprès des agriculteurs déjà inscrits à son programme.

Avec ce nouveau programme, la filiale de Natixis IM ambitionne de lever 350 millions d’euros.

Valérie Riochet