Mirova recrute une responsable de la stratégie ESG aux Etats-Unis

(NEWSManagers.com) - Mirova a recruté Nathalie Wallace en tant que responsable de la stratégie et du développement ESG (Environnement, Social, Gouvernance) à Boston aux Etats-Unis.

L'intéressée sera chargée d' améliorer la visibilité de Mirova sur le marché américain. Elle a précédemment travaillé comme responsable mondiale de la stratégie d' investissement ESG au sein de State Street Global Advisors. Dernièrement, elle était consultante pour le commerce extérieur français, de 2014 à 2020. Elle est membre du comité technique ESG du CFA Institute.

" Nathalie aura un rôle fondamental pour renforcer notre position et notre marque sur le marché américain des investissements ESG " , a commenté Jens Peers, directeur généal (CEO) et directeur des investissements (CIO) de Mirova US.

Lors d' un point presse fin décembre, Mirova, filiale de Natixis Investment Managers, avait annoncé son intention d' étoffer son équipe de 10 personnes basées aux Etats-Unis, à Boston, avec " au moins " cinq personnes supplémentaires, l' an prochain. Elle gère plus de 550 millions d'euros en Amérique du Nord.