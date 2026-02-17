 Aller au contenu principal
Mirova passe sous les 5% des droits de vote de MedinCell
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 16:35

Mirova, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 février, le seuil de 5% des droits de vote de MedinCell , au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 2 146 364 actions MedinCell représentant autant de droits de vote, soit 6,44% du capital et 4,89% des droits de vote de cette société pharmaceutique spécialisée dans les produits injectables.

MEDINCELL
24,7800 EUR Euronext Paris +2,40%
