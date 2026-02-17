Crues : la Charente-Maritime passe en vigilance rouge, la Loire déborde à Angers

Vue aérienne de champs inondés par la Loire en crue, le 17 février 2026 près de Denée, dans le Maine-et-Loire ( AFP / Damien MEYER )

Maisons isolées, routes coupées, bâtiments évacués... Les inondations exceptionnelles dans l'ouest de la France se sont encore aggravées mardi avec le passage de la Charente-Maritime en vigilance rouge, tandis que de nouvelles pluies sont annoncées.

"La crue semble assez exceptionnelle", s'alarme auprès de l'AFP le maire de Saintes, Bruno Drapron. "Actuellement, on évacue près d'une centaine de maisons". La Charente-Maritime a rejoint mardi trois autres départements au niveau maximum d'alerte: le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne.

Dans les environs d'Angers, à la confluence de la Maine et de la Loire, l'eau a envahi les terres. Quelques rangées d'arbres dépassent au milieu de grands lacs, constate un journaliste de l'AFP. De nombreuses routes sont inondées et interdites à la circulation.

Dans une zone commerciale au sud d'Angers, le gymnase d'un lycée agricole ainsi que deux enseignes ont été inondés, après le débordement d'un bassin de rétention voisin.

"On a vu l'eau monter durant le weekend et commencer à entrer dans nos bâtiments lundi matin. Mais heureusement on a eu le temps de relever nos matériaux", témoigne Alexandre Plouzeau, un paysagiste. "Un confrère à proximité nous a prêté une partie de ses locaux pour poursuivre notre activité", a-t-il précisé.

Antoine Tassel s'apprête à partir dans sa barque avec deux voisins pour surélever des meubles dans leurs maisons à Chalonnes-sur-Loire, au sud d'Angers. La Loire, "on se pousse quand elle arrive et on revient quand elle part", soupire le retraité, fataliste.

- Humidité record des sols -

La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a souligné que la France subissait "un record d'humidité dans les sols, jamais recensé depuis 1959", faisant un lien avec le changement climatique. Elle a annoncé que l’État apporterait son soutien aux collectivités touchées par les intempéries.

La présidente de la fédération professionnelle de l'assurance, Florence Lustman, a annoncé le lancement d'une mission afin d'"accélérer les indemnisations dans les zones" touchées par les crues "les plus difficilement accessibles".

Vue aérienne d'un TER circulant sur une voie entourée de champs inondés, à Savennières, dans le Maine-et-Loire, le 17 février 2026 ( AFP / Damien MEYER )

"Nous connaissons des niveaux de crue jamais atteints depuis 25 ans", alerte le maire d'Angers, Christophe Béchu. "Ne vous engagez pas sur des routes inondées, limitez vos déplacements", a-t-il demandé. Sur sa commune, plusieurs stations de tramway, les voies sur berges et des parkings ont été fermés.

Selon les prévisions, la météo sera "agitée" cette semaine. Météo-France annonce le passage d'une nouvelle tempête nommée Pedro. Mercredi, les cumuls de précipitations sur la journée devraient être "remarquables" de la Bretagne au Bassin parisien, avec souvent 15 à 30 mm, voire 40 à 50 mm localement sur la pointe bretonne, dans un contexte de sols saturés".

La crue autour du village de Denée, près d'Angers, dans l'ouest de la France, le 16 février 2026 ( AFP / DAMIEN MEYER )

Neuf départements de l'ouest de la France sont en alerte orange pour des crues : la Charente, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, la Sarthe, le Tarn-et-Garonne, le Morbihan et la Vendée.

Au sixième jour de son état d'alerte maximal, la Garonne déborde sur plusieurs centaines de mètres de large, entre le nord d'Agen et le sud de Bordeaux.

À la Réole, en Gironde, le niveau de l'eau a baissé. Pascal et Florence Portanguen en profitent pour récupérer quelques affaires chez eux. "On avait pris des habits pour deux ou trois jours mais il faudra plus", dit Pascal, 62 ans.

La crue à proximité du village de Denée, près d'Angers, dans l'ouest de la France, le 16 février 2026 ( AFP / Damien MEYER )

Dans ce département, comme en Dordogne, le réseau d'eau potable est perturbé. Dans plusieurs communes, il est interdit de boire l'eau du robinet et des distributions d'eau en bouteille sont organisées.

Dans le Lot-et-Garonne, près de 1.700 personnes ont été évacuées. Jean-Pierre Sanz, producteur de kiwis, pommes et céréales, installé dans la plaine de Port-Sainte-Marie, confie son inquiétude après la rupture d'une digue. "Nous avons des vergers de kiwis qui ont été sous 2 m d'eau. (...) Le kiwi ne supporte pas l'eau, donc nos vergers vont être asphyxiés".

Le préfet Bruno André a demandé "la mobilisation de l'armée" dans ce département où 5.000 foyers sont encore privés d'électricité.