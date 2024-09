Mirova : partenariats avec l’université Columbia et l’Ensae Paris

(AOF) - Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement durable, annonce la création du Mirova Research Center (MRC) pour accélérer le financement de la recherche sur l’investissement responsable. Dans ce cadre, le centre dévoile deux premiers partenariats stratégiques. Le partenariat avec l’Initiative de recherche sur l’investissement durable (SIRI) à l’École des affaires internationales et publiques de l’Université Columbia (SIPA) se concentrera sur la promotion de la blended finance (finance mixte).

Par ailleurs, le partenariat avec la Chaire Impact Investing de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique de Paris (ENSAE Paris) s'appuiera sur les recherches menées au Centre de recherche en économie et statistique (CREST) et visera à maximiser l'impact positif des stratégies d'investissement cotées.

"La recherche et l'innovation sont les piliers du développement de Mirova depuis sa création il y a plus de dix ans. Dans un contexte de multiplication des données, d'approfondissement des règles de la comptabilité extra-financières, de controverses, la finance durable doit réarmer son corpus théorique et méthodologique. Nous voulons faire du Mirova Research Center un lieu d'émulation intellectuelle et d'échanges nourris afin de contribuer à l'avancée de la recherche sur la finance responsable, favoriser l'émergence de nouvelles pratiques, et nous appuyer sur ces travaux pour proposer à nos clients des solutions d'investissement toujours plus innovantes", détaille Philippe Zaouti, directeur général de Mirova.