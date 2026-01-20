 Aller au contenu principal
Mirova investit 19 millions de dollars dans Cold Solutions Kiambu au Kenya
information fournie par AOF 20/01/2026 à 17:12

(AOF) - Mirova, affilié de Natixis Investment Managers spécialisé dans la finance durable, annonce un investissement de 19 millions de dollars dans Cold Solutions Kiambu, un acteur majeur au Kenya de la logistique et des entrepôts à température contrôlée. Réalisée via le Mirova Gigaton Fund, l’opération doit permettre d’améliorer l’efficacité énergétique des systèmes de réfrigération, d’accélérer le développement de projets d’infrastructures et de renforcer des pratiques plus durables dans la chaîne du froid.

Mirova souligne que ce financement vise également à soutenir la sécurité alimentaire en contribuant à réduire les pertes et le gaspillage alimentaires dans la région.

