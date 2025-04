Mirova : I Care et de Winrock International sélectionnés pour développer un ICCE

(AOF) - Mirova Research Center et Sweep ont annoncé la sélection d’I Care, groupe BearingPoint, et de Winrock International pour développer l'Indice de Contribution Climatique des Entreprises (ICCE). " Cette initiative vise à développer un indicateur qui fournit aux investisseurs et au public une compréhension plus poussée des efforts de contribution au net zéro mondial de chaque entreprise ", expliquent les deux partenaires.

Cet indice " sera soutenu par une méthodologie évaluant les efforts de contribution des entreprises à travers trois leviers principaux : la décarbonation directe, la décarbonation indirecte à travers des solutions climatiques, et le financement de projet climat ".

" Cette approche holistique permettra aux entreprises d'ajuster leur stratégie climat pour prioriser les actions qui contribueront le plus à l'atteinte de l'objectif de zéro émissions nettes au niveau mondial ", expliquent Mirova Research Center et Sweep.

L'indice est conçu pour être accessible et transparent, garantissant que toutes les parties prenantes puissent en bénéficier. Le consortium comprend huit grandes entreprises de différents secteurs afin d'assurer l'applicabilité de la méthodologie, qui sera dévoilée lors de la 30ème Conférence des Parties sur le Changement Climatique (COP30) en novembre 2025 à Belém, au Brésil.

Philippe Zaouati, Directeur général de Mirova, a déclaré : " En s'associant à I Care et à Winrock International, nous souhaitons créer un outil qui évalue non seulement les contributions des entreprises aux objectifs Net Zero, mais qui favorise également une plus grande responsabilité et des actions climatiques significatives dans l'ensemble des industries. "

Guillaume Neveux, Founder & Partner at I Care by BearingPoint, a ajouté : " La contribution climatique des entreprises ne peut pas être évaluée avec un indicateur unique ; c'est pourquoi nous voyons l'initiative ICCE comme une véritable opportunité de définir un 'méta-indicateur' qui permet de saisir les spécificités des leviers de chaque entreprise, en fonction de son secteur et de sa position dans la chaîne de valeur ".