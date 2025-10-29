Mirova : arrivée de trois investisseurs au sein de sa stratégie liée à la gestion durable des terres

(AOF) - Mirova, affilié de Natixis Investment Managers dédié à l'investissement durable, accueille de nouveaux investisseurs au sein de sa stratégie dédiée à la gestion durable des terres : Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) du Royaume-Uni, Affaires Mondiales Canada (GAC) et The Coca-Cola Foundation.

“A l'approche de la COP30 et alors que nous célébrons le dixième anniversaire de l'Accord de Paris et de l'expertise de Mirova en capital naturel, la dynamique autour de notre stratégie de gestion durable des terres reflète une reconnaissance croissante : les solutions fondées sur la nature doivent être au cœur de l'action climatique et de la préservation de la biodiversité", a déclaré Gautier Quéru, Managing Director, Natural Capital chez Mirova.