Mirova accélère sa croissance en 2020

(NEWSManagers.com) - Surfant sur l' engouement pour l' investissement durable, Mirova, la filiale spécialisée de Natixis Investment Managers, a enregistré une collecte nette de 3,2 milliards d' euros à fin septembre 2020. Et les chiffres à fin décembre devraient être encore plus élevés, a laissé entendre Anne-Laurence Roucher, directrice générale déléguée de Mirova, dans une visio-conférence de presse mercredi.

Il s' agit d' une accélération par rapport à 2019 où la société avait réussi à lever 3 milliards d' euros et par rapport aux années précédentes où le rythme de collecte se situait plutôt autour du milliard d' euros. " Le développement de Mirova s' inscrit dans le cadre d' une tendance très forte, qui s' est accélérée avec la crise sanitaire, qui a joué un rôle de catalyseur et d' accélérateur " , s'est réjoui Philippe Zaouati, directeur général de Mirova.

Ainsi, à fin septembre, Mirova gérait près de 16 milliards d' euros contre près de 13 milliards d' euros fin 2019. La société de gestion avait été lancée en 2014 avec 3,7 milliards d' euros.

Une bonne diversification

Anne-Laurence Roucher observe que la croissance et les encours sont bien répartis entre les différentes classes d' actifs (taux, actions, infrastructures de transition énergétique, capital naturel, diversifié). " Cela nous permet d' avoir un modèle d' affaires résilient en cas de choc sur les marchés " , se félicite-t-elle.

La diversification s' opère aussi sur la clientèle, avec 10,8 milliards d' euros gérés pour le compte d' institutionnels et 5,1 milliards pour la distribution.

A l' international, Mirova va ouvrir un bureau à Singapour au premier trimestre 2021. Parallèlement, la société de gestion a l' intention d' étoffer son équipe de 10 personnes basées aux Etats-Unis, à Boston, avec " au moins " cinq personnes supplémentaires, l' an prochain. Elle gère plus de 550 millions d'euros en Amérique du Nord. Outre Paris, Mirova a ses propres bureaux à Londres, Sao Paulo, Lima et Luxembourg.

Le renforcement de ce maillage international s' explique par une accélération de la dynamique liée à l' investissement durable au-delà de l'Europe, selon les dirigeants.

Des " objectifs d' impact "

Pour l' avenir, Philippe Zaouati a refusé de donner des objectifs d' encours comme les années précédentes (que Mirova a " largement dépassés " , ose-t-il toutefois facilement affirmer), mais plutôt " des objectifs d' impact " . Avec deux axes en ligne de mire : la biodiversité et les inégalités.

Dans le domaine de la diversité, Mirova a participé au lancement d' un consortium avec d' autres sociétés de gestion pour créer une base de données des impacts des entreprises sur la biodoversité. " L' objectif est d' utiliser ces données le plus rapidement possible, et de développer un indicateur biodiversité d' ici la fin 2021 de façon à avoir nos premiers reporting en 2022 " , explique Philippe Zaouati. L' idée est par exemple de pouvoir mesurer le degré de déforestation des portefeuilles.

Sur les inégalités, " tout reste à faire car il existe très peu d' indicateurs sur les inégalités adaptés à de l' investissement " . Mirova veut y travailler avec le monde universitaire et devrait annoncer des collaborations dans ce domaine avec des chaires l' année prochaine. L' objectif est de pouvoir mesurer le degré des inégalités dans les portefeuilles.

Philippe Zaouati s' intéresse aussi particulièrement à la problématique de la fiscalité des entreprises, où il n' existe pas d' indicateur très pertinent. " Il serait intéressant de dégager un indicateur clair et fort, et construire des stratégies d' investissement autour de cela " , a-t-il lancé.

Enfin, pour accentuer son impact, Mirova est devenue une entreprise à mission pour " structurer sa démarche et la faire connaître, mais aussi montrer que le rôle d' une société de gestion peut aller bien au-delà de la responsabilité fiduciaire, et s' inscrire dans une volonté de transformation profonde de l' économie vers un modèle plus juste et plus durable " , selon la société. Mirova a obtenu la labellisation de B-Corp et un comité de mission a été créé pour veiller au suivi de la mise en œuvre concrète de sa mission.