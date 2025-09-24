Mirion Technologies gagne sur l'accord d'acquisition de Paragon Energy pour 585 millions de dollars

24 septembre - ** Les actions de Mirion Technologies

MIR.N ont augmenté de 7,6 % à 26,47 $ avant le marché

** La société déclare qu'elle a accepté d'acquérir Paragon Energy Solutions de Windjammer Capital Investors pour environ 585 millions de dollars en espèces

** La société ajoute que l'acquisition devrait augmenter le bénéfice dilué par action au cours de la première année complète après la clôture

** Elle prévoit également de générer des synergies commerciales et de coûts annualisées attrayantes de 10 millions de dollars d'ici la cinquième année

** L'opération devrait être conclue avant la fin de l'année

** À la dernière clôture, les actions de MIR ont augmenté de 41 % depuis le début de l'année