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Mirae Asset présente ses excuses aux investisseurs suite à l'échec de l'attribution des actions lors de l'introduction en bourse de SpaceX
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 15:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne Mirae Asset Securities 006800.KS a présenté lundi ses excuses aux investisseurs pour ne pas avoir réussi à obtenir une allocation d'actions SpaceX lors de l'introduction en bourse de la société américaine, ajoutant qu'elle envisagerait une compensation financière pour les personnes concernées.

Dans une lettre adressée à leurs clients et consultée par Reuters, les co-directeurs généraux de Mirae Asset Securities, Kim Mi-seob et Heo Sun-ho, ont déclaré que bien que la société de courtage, l'un des souscripteurs de l'introduction en bourse de SpaceX, fût habilitée à proposer des actions SpaceX aux investisseurs coréens, elle avait finalement été écartée de l'attribution finale par le chef de file américain.

Vendredi, l'entrée en bourse de SpaceX a propulsé la valeur de la société au-delà des 2 000 milliards de dollars, faisant d'Elon Musk le premier billionnaire au monde.

Au début du mois, la société de courtage avait recueilli 500 millions de dollars de dépôts auprès d'investisseurs participant à un placement privé. Les deux tranches de l'offre se sont vendues en quelques minutes, selon une source proche du dossier.

"Nous avons tout mis en œuvre jusqu'au bout pour obtenir une allocation d'actions. Cependant, en raison de la décision finale discrétionnaire prise par le chef de file américain, aucune action ne nous a finalement été attribuée", indique la lettre. La société a déclaré qu'elle enquêtait sur les circonstances entourant cette décision.

"Nous sommes profondément déçus et présentons nos sincères excuses à tous les clients qui ont fait confiance à Mirae Asset Securities et ont participé à cette offre."

La lettre ne révélait pas l'identité du chef de file. Les banques impliquées dans l'introduction en bourse de SpaceX, notamment Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley MS.N , Bank of America BAC.N et JPMorgan Chase JPM.N , n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de travail en Asie, tandis que Citigroup C.N a refusé de commenter.

Les investisseurs qui ont converti leurs fonds en dollars américains pour payer les dépôts de souscription ont tout de même dû prendre en charge les frais de change et absorber l'impact des récentes fluctuations des taux de change, selon Korea Economic Daily TV.

L'agence de presse Yonhap a rapporté dimanche que le Service de surveillance financière sud-coréen enquêtait sur les circonstances entourant l'échec de l'attribution. Il prévoyait d'examiner de près les mesures de protection des investisseurs, notamment pour déterminer si Mirae Asset avait suffisamment informé les investisseurs du risque d'échec de l'attribution, selon le rapport.

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