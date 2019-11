Mirabaud nomme un nouvel associé commanditaire

(NEWSManagers.com) -

Les associés gérants du groupe Mirabaud ont décidé de nommer comme associé commanditaire Alain Baron, actuel responsable du marché Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) pour le Wealth Management. Cette nomination sera effective le 1er janvier.

L' intéressé a rejoint Mirabaud en 2012. Il a une longue expérience dans le domaine de la gestion privée, notamment auprès de la National Bank of Kuwait. Déjà présent aux Emirats arabes unis depuis 2007 grâce à une filiale à Dubaï, Mirabaud vient d' obtenir une licence pour étendre ses activités de Wealth Management à Abou Dabi.

Alain Baron rejoint ainsi Etienne d' Arenberg et Thiago Frazao, associés commanditaires, responsables respectivement du marché UK et du marché Amérique latine pour le Wealth Management. Investisseurs dans l' entreprise, les associés commanditaires occupent des fonctions de direction et participent au développement du groupe, explique la banque privée.

Au 1er janvier 2020, le collège des associés gérants sera composé d' Yves Mirabaud (senior), Lionel Aeschlimann, Camille Vial, Nicolas Mirabaud et Michael Palma. A la fois propriétaires et dirigeants, les associés gérants s' impliquent personnellement dans la stratégie du groupe et veillent à ce que les actifs des clients soient gérés avec le même souci de pérennité que leur entreprise, selon l'établissement.