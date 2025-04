Mirabaud et AltamarCAM Partners présentent une stratégie de private equity semi-liquide evergreen

(AOF) - Mirabaud et AltamarCAM Partners, société de gestion internationale spécialisée dans les marchés privés, ont annoncé le lancement d'une stratégie de private equity semi-liquide evergreen, à l'échelle mondiale. " La stratégie d'investissement se concentrera sur des investissements à déploiement rapide et diversifiés en termes de choix des gérants, de zones géographiques et de secteurs ", précisent les deux partenaires. Elle est développée exclusivement pour les clients du groupe spécialisé dans la gestion de fortune et la gestion d’actifs.