Mirabaud & Cie SA : Émilie Serrurier-Hoël nommée directrice générale

(AOF) - Mirabaud & Cie SA, la banque privée européenne du Groupe Mirabaud, annonce la nomination d’Émilie Serrurier-Hoël en tant que directrice générale. Basée au Luxembourg, elle dirige ainsi l’activité européenne de Wealth Management du Groupe Mirabaud. Rapportant directement à Nicolas Mirabaud, président du conseil d’administration de Mirabaud & Cie (Europe) SA et Associé gérant de Mirabaud SCA, elle est en charge de la plateforme européenne de gestion de fortune du Groupe Mirabaud au Luxembourg, dont les succursales sont situées en Espagne (Madrid, Barcelone et Valence), à Paris et à Londres.

Émilie Serrurier-Hoël bénéficie de près de 20 années d'expérience en tant que directrice et spécialiste de la gestion de fortune au Luxembourg.

Membre du comité exécutif depuis 2018 et directrice du CEO office de la BIL depuis janvier 2024, elle a également occupé dans cette même banque différents postes de management, dirigeant des équipes jusqu'à 200 personnes : Head of Wealth Management, Head of Strategy, Regulatory Affairs, Marketing and Communication, Head of Process Management & Organisation entre autres.