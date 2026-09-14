Mirabaud Asset Management renforce son expertise en actions mondiales avec deux nominations

(Zonebourse.com) - Mirabaud Asset Management (MAM), la branche de gestion d'actifs du Groupe Mirabaud, annonce la nomination de Will Ballard et Giles Parkinson en tant que gérants Actions Monde, basés à Londres. Ces nominations viennent renforcer l'expertise de la société en matière de gestion active en actions, en amont du lancement d'une nouvelle stratégie actions mondiales.

Arrivés le 1er septembre, les deux gérants sont rattachés à Andrew Lake, CIO de Mirabaud Asset Management. Will Ballard occupait auparavant le poste de responsable de la gestion actions chez Border to Coast Pensions Partnership, où il dirigeait l'équipe d'investissement en actions et supervisait 15 milliards de livres sterling d'encours répartis entre plusieurs stratégies. Giles Parkinson était, pour sa part, responsable de la gestion actions chez TrinityBridge, avec 6 milliards de livres sterling sous gestion au sein de portefeuilles actions et multi-actifs.

Les deux professionnels se connaissent bien puisqu'ils avaient déjà travaillé ensemble chez Aviva Investors, où ils avaient développé une philosophie d'investissement commune. Après avoir poursuivi leurs carrières respectives et acquis une solide expérience auprès d'investisseurs institutionnels, ils se retrouvent aujourd'hui chez MAM pour développer une stratégie d'actions mondiales reposant sur une conviction centrale : la performance de la gestion active doit avant tout provenir de la sélection des entreprises en portefeuille, plutôt que d'expositions macroéconomiques non souhaitées.

La future stratégie adoptera ainsi une approche attentive à l'indice de référence, avec pour objectif de concentrer le risque actif sur la sélection de titres tout en maîtrisant les expositions involontaires aux secteurs, aux pays et aux différents styles d'investissement. Elle privilégiera des entreprises de qualité, disposant d'avantages concurrentiels durables et affichant une dynamique positive de leurs fondamentaux, selon un processus d'investissement structuré et rigoureux.

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