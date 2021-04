Mirabaud AM promeut Isabelle Richard à la direction générale déléguée en France

(NEWSManagers.com) - Mirabaud Asset Management a nommé Isabelle Richard directrice générale déléguée et directrice du développement de Mirabaud AM France. À ce titre, elle sera notamment en charge de l' ensemble de la distribution auprès des clients institutionnels et wholesale sur la zone France, Monaco et Benelux francophone.

Isabelle Richard avait rejoint Mirabaud Asset Management en 2014 en tant que directrice pour la France des relations avec les investisseurs institutionnels, après avoir passé 14 ans chez Candriam (ex-Dexia Asset Management) en tant que responsable des relations avec la clientèle institutionnelle. Elle avait démarré sa carrière auprès de CPR Asset Management en 1995.