Mirabaud AM obtient le label ISR pour un fonds sur les actions françaises

(NEWSManagers.com) - Mirabaud Asset Management a annoncé l' obtention du label ISR pour sa solution d' investissement en actions françaises, Mirabaud - Equities France. C'est la première fois qu'un fonds de l'établissement reçoit un label ISR.

Le pôle gestion d'actifs de la banque genevoise rappelle dans un communiqué, qu'il avait nommé Hamid Amoura à la tête de l' équipe d' Investissement Socialement Responsable (ISR) en septembre 2018, et qu'il a poursuivi l' intégration des critères ESG dans la philosophie et le processus de ses différentes solutions d' investissement. Mirabaud AM avait également signé les Principes des Nations unies en faveur de l' investissement responsable (PRI) en 2010.