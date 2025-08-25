Mirabaud AM : " Jerome Powell a exclu toute baisse agressive des taux "

(AOF) - " Le récent discours de Jerome Powell à Jackson Hole a été interprété par les investisseurs comme étant accommodant, signalant un changement potentiel dans l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Powell a indiqué que les perspectives de base pourraient justifier un ajustement de la politique monétaire, invoquant des risques baissiers croissants pour l'emploi, tout en qualifiant la situation actuelle d'inhabituelle ", explique Valentin Bissat, chef économiste chez Mirabaud Asset Management.

Il a notamment souligné un environnement du marché du travail caractérisé à la fois par un faible taux d'embauche et un faible taux de licenciement : une croissance faible des salaires, mais un taux de chômage toujours bas. Cette combinaison inhabituelle s'explique non seulement par une demande plus faible de main-d'œuvre de la part des entreprises, mais aussi par une offre limitée de travailleurs.

En déclarant que la Fed " procéderait avec prudence ", Jerome Powell a effectivement exclu toute baisse agressive des taux, telle que celle de 50 points de base proposée par le secrétaire au Trésor Scott Bessent. " Bien que les risques d'inflation restent orientés à la hausse, le ton du discours suggère fortement la possibilité de baisses graduelles des taux dès septembre, éventuellement suivies d'une autre baisse en décembre ", souligne Valentin Bissat.

" Avec environ 50 points de base de baisses cumulées attendues d'ici la fin de l'année, la politique monétaire américaine resterait restrictive, reflétant l'approche prudente de la Fed face au ralentissement manifeste de la croissance économique et du marché du travail au cours des deux dernières années ", poursuit-il.

Un autre aspect notable du discours était le cadre politique actualisé de la Fed, qui a réaffirmé la symétrie dans la réponse aux écarts d'inflation. Cet ajustement reflète les leçons tirées de la flambée de l'inflation provoquée par la Covid-19. La Fed semble déterminée à éviter de répéter les erreurs du passé en maintenant une approche équilibrée de la gestion de l'inflation à l'avenir.