Mirabaud AM : être neutre sur la duration dans un contexte de forte baisse des taux

(AOF) - " Les données actuelles montrent que le marché a anticipé 8 nouvelles réductions – soit 10 au total - d’ici janvier 2026 - un niveau inédit en dehors d'un scénario de récession ", fait remarquer Andrew Lake, responsable de la gestion obligataire chez Mirabaud AM. Mais prévient ce dernier, si l'inflation retombe à son niveau tendanciel et que l'économie est plus faible - mais qu'elle reste globalement bonne - il s'agit probablement d'un trop grand nombre de réductions sur une période trop courte, et le marché devra ajuster ses attentes en fonction des nouvelles données.

Bien que Mirabaud AM remet en question les prévisions actuelles du marché, il estime qu'il est encore possible de procéder à des réductions significatives sans que l'économie américaine n'entre en récession.

C'est pourquoi le gestionnaire d'actifs pense que les portefeuilles de titres obligataires doivent être au moins neutres en termes de duration, et ce pour deux raisons.

Andrew Lake rappelle que le PIB et le marché du travail peuvent se retourner très rapidement. " Historiquement, le retournement du marché du travail - qui se manifeste par une augmentation du chômage – survient souvent soudainement, il est donc important d'avoir une protection contre les risques de baisses des portefeuilles au cas où il se détériorerait plus vite que prévu " détaille-t-il. " De plus, dans un contexte économique difficile, les erreurs de prévision sont très fréquentes depuis le Covid, et il convient donc d'en tenir compte. Les variations rapides et importantes de la duration au mois d'août nous ont rappelé les avantages d'une exposition neutre ".

Le responsable de la gestion obligataire ajoute que les baisses de taux d'intérêt ont le même délai d'impact que les hausses. Il s'attend donc à ce que le PIB et le chômage continuent à ralentir jusqu'à ce que les réductions de taux se fassent pleinement sentir dans l'économie. Andrew Lake évoque cependant la possibilité de coupes massives si la Fed a tardé à agir et que nous sommes au bord du précipice.

Quel positionnement ?

En termes de positionnement, Mirabaud AM considère que l'environnement économique en Europe est nettement plus mauvais qu'aux Etats-Unis. Par conséquent, les conditions financières y sont plus strictes, les fondamentaux plus faibles ; et l'exposition du Vieux Continent à la Chine n'améliore pas ses perspectives. Son point de vue est négatif s'agissant des données actuelles et prévisionnelles. Il reste investi dans des titres de qualité supérieure et dans des titres à haut rendement soigneusement sélectionnés.

En ce qui concerne le crédit de manière plus large, étant donné la robustesse de l'économie américaine, le gestionnaire d'actifs ne voit pas la nécessité de prendre un risque de crédit excessif pour obtenir des rendements globaux attrayants. Selon lui, une position “up in quality” devrait protéger contre une baisse potentielle. " En effet, les opportunités de coupons élevés et de portage axées sur les États-Unis restent attrayantes. Le dynamisme des marchés actions américains soutient également le haut rendement américain, dont les écarts devraient rester proches des niveaux serrés actuels, à condition qu'il n'y ait pas d'indices de récession ", explique le responsable de la gestion obligataire.