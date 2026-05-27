Mirabaud AM accélère son développement en France avec l'arrivée de Caroline Desclaux

(Zonebourse.com) - Mirabaud Asset Management annonce la nomination de Caroline Desclaux au poste de head of sales France. Basée à Paris depuis sa prise de fonctions le 19 mai, elle est rattachée directement à Umberto Boccato, CEO de Mirabaud AM.

Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, elle aura pour mission de renforcer le développement commercial de la société auprès des investisseurs institutionnels et des réseaux de distribution en France, un marché jugé stratégique par le gestionnaire d'actifs suisse indépendant.

Professionnelle reconnue du secteur, elle dispose de plus de vingt ans d'expérience dans la gestion d'actifs et le développement commercial.

Avant de rejoindre Mirabaud Asset Management, elle occupait le poste de head of sales chez LBP AM. Elle a également exercé différentes fonctions liées au développement commercial et aux relations investisseurs institutionnels chez Tocqueville Finance.

Auparavant, Caroline Desclaux avait rejoint Merrill Lynch Global Wealth Management, où elle était en charge de la distribution de fonds et de solutions d'investissement en Europe continentale.

Diplômée de l'ESCP Business School, elle a débuté sa carrière dans les métiers de la banque privée et de la gestion de fortune.

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