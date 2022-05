MINT : RN 2021 - Pertes moins élevées que prévues - Intégration de Planète Oui - Opinion: Achat - Objectif: 10,71€ vs 8,49 € - Potentiel: +189,5%

Actualité : Résultats 2021

Après avoir publié un CA de 107,05 M€ en croissance de 66,8%, Mint annonce des résultats 2021 en repli mais de manière moins importante que prévue : la marge brute ressort à 6 M€ soit 5,6% du CA vs 14,1% en 2020 et 2,7% estimé, le ROP à -2 M€ vs 2,5 M€ en 2020 et -4,3 M€ estimé et le RN à -2,3 M€ vs 2 M€ en 2020 et -4,33 M€ estimé.

A noter que la société a décidé de changer de méthode comptable et que, désormais, elle amortit le coût d'acquisition client. Cela a un impact positif dans le compte de résultat 2021 de 0,62 M€.

Alors qu'en novembre Mint pensait pouvoir atteindre l'équilibre d'exploitation sur le S2, il s'était ravisé en janvier avec une perte attendue alors au même niveau qu'au S1 (-2,3 M€). Finalement, le résultat se situe entre les deux avec une perte au S2 (hors impact du changement de méthode comptable) de -0,8 M€, tout de même en nette amélioration par rapport au S1. Comme nous l'indiquions déjà dans nos derniers commentaires, la société a été confrontée à une forte pression sur sa marge brute avec une évolution défavorable des prix d'achats d'électricité qui s'est accompagné d'une extrême volatilité.

Dans ce contexte, elle avait, dès septembre, volontairement stoppé sa conquête commerciale et augmenté ses tarifs. Si l'érosion du portefeuille clients a été significative, ces mesures ont donc permis de limiter les pertes.