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Mint organise une visioconférence pour annoncer ses résultats semestriels 2026.
information fournie par Boursorama CP 07/10/2026 à 18:00

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Communiqué MINT

Mint organise une visioconférence pour annoncer ses résultats semestriels 2026.

A l’occasion de la publication des résultats semestriels 2026, Mint (FR0004172450 - ALMIN), fournisseur de services Énergie et Télécom éco-responsables, a le plaisir de convier les actionnaires individuels et investisseurs à une visioconférence.

Au cours de cet événement, les dirigeants Gaël JOLY (Directeur Général) et Pierre MICHON (Directeur Administratif et Financier) présenteront les résultats et répondront aux questions posées par les investisseurs.

La présentation aura lieu le Mercredi 14 octobre 2026 à 18h00.

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