MINT: Encore un semestre particulier - CA en baisse mais forte progression des résultats / Opinion: Achat / Objectif: 4,05 € / Potentiel: 40%

RN S1 + CONTACT

Un semestre encore particulier

S1 2023 : CA de 54,95 M€, -32,9% / EBITDA de 18,5 M€ / RN de 15,2 M€

Poursuite du plan de transformation

Actualité : Résultats S1 2023

Après un exercice 2022 déjà atypique sur plusieurs points, le 1er semestre 2023 se révèle également particulier pour Mint qui publie les résultats suivants : le CA ressort à 54,95 M€ en baisse de -32,9%, la marge brute à 23,12 M€ multipliée par plus de 12 par rapport au S1 2022, l'EBITDA à 18,49 M€ vs -3,88 M€ au S1 2022 et le RN à 15,17 M€ vs -4,68 M€.

En effet, dans la ligné du second semestre 2022, Mint a encore bénéficié de la revente des surplus de couverture d'achat d'électricité qu'il avait acquises en 2022 sur une base prévisionnelle de clients établie début 2022 et qui s'est révélé finalement nettement plus faible.



Secteur : Energie

Marché : Euronext Growth

Capitalisation : 17,2 M€

Opinion : ACHAT

Objectif : 4,05 € vs 4,49 €

Potentiel : +40%