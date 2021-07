Communiqué de presse MINT



Chiffre d'affaires semestriel 2021 : 70 M€ ; x2,1 par rapport au 1er semestre 2020.

Plus de 60 000 nouveaux clients en 1 an pour franchir le cap des 150 000 abonnés aux offres Mint Energie.

Des tensions sur les prix de l'énergie qui pèsent mécaniquement sur l'évolution de la marge brute.



La société Mint (ex. Budget Telecom), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, publie un chiffre d'affaires semestriel de 70,1 M€ (dont 16,7 M€ de taxes collectées 1) en hausse de 114% contre 32,8 M€ dont (7,8 M€ de taxes collectées) au 1er semestre 2020. Cette hausse de l'activité totalement organique démontre la pertinence du positionnement de Mint en tant que fournisseur vert, engagé et innovant.