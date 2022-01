Communiqué de presse MINT



Caducité des bons de Souscription (BSA) émis dans le cadre de l’émission d’ORNANE réalisée en 2017.



La société Mint (ex. Budget Telecom), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, annonce que les bons de souscription d’actions non exercés à l’issue de la journée de bourse du 28 décembre dans le cadre de l’émission d’ORNANE approuvée par l’AGE du 11 mai 2017, sont devenus caducs et ont perdu toute valeur.