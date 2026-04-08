Mint annonce l’organisation d’une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs particuliers à l’occasion de la publication des résultats annuels du Groupe

Montpellier (France), le 8 avril 2026



Mint (FR0004172450 - ALMIN), fournisseur de services Énergie et Télécom éco-responsables, a le plaisir de convier les actionnaires et investisseurs particuliers à une visioconférence organisée à l’occasion de la publication des résultats annuels du Groupe.



Cet événement sera l’occasion d’échanger avec les dirigeants sur les résultats annuels du Groupe, ses perspectives et les grandes orientations de développement.



La visioconférence aura lieu en direct le jeudi 16 avril 2026 à 18h00, en compagnie de Gaël Joly, Directeur Général, et de Pierre Michon, Directeur Administratif et Financier.



Pour assister à cet événement en direct et poser vos questions, inscrivez-vous dès maintenant. L’événement sera également disponible en replay sur les canaux de communication de la Société et d’EuroLand Corporate.