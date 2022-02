Mint annonce l’acquisition de la marque Planète OUI et de son portefeuille de 120 000 clients résidentiels

Mint double de taille et rentre dans le top 5 des fournisseurs d’énergie en France avec près de 250 000 compteurs électricité et gaz

Une opération de consolidation du marché parfaitement en ligne avec la stratégie de croissance annoncée par Mint

Montpellier, le 24 février 2022 - La société Mint, fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, annonce l’acquisition de la marque Planète OUI, fournisseur d’électricité, de biogaz et de bois de chauffage 100% verts et 100% français. Cette opération fait suite à la décision du Tribunal de Commerce de Lyon qui a approuvé dans une décision en date du 24 février 2022, l’offre de reprise de Mint visant à acquérir la marque et la base de clients résidentiels de la société OUI ENERGY pour un montant de 1,5 M€.