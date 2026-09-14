Mint accélère sa diversification B2B avec la signature de deux contrats structurants

Mint, fournisseur de services énergie et télécom éco-responsables, confirme l'accélération de sa stratégie de diversification vers le BtoB. Cette trajectoire s'appuie sur trois leviers convergents : le renforcement de son organisation et de ses équipes, un rééquilibrage progressif du mix de revenus vers des contrats pluriannuels à plus forte valeur ajoutée, et une dynamique commerciale illustrée par la signature, au cours du mois de juillet 2026, de deux contrats structurants avec Adler Pelzer Group et le groupe Riccobono.

Avec Adler Pelzer Group, leader mondial de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication de composants et systèmes acoustiques et thermiques destinés à l'industrie automobile, Mint signe un nouveau contrat portant sur 70 GWh et s'engage ainsi aux côtés d'un acteur industriel de dimension mondiale sur son marché.

Ce partenariat offrira à l'équipementier un double levier : rationalisation de ses coûts énergétiques et pilotage anticipé de ses consommations sur la durée. Ce contrat a été conclu à l'issue d'un processus de consultation piloté par Arcadia (anciennement Engie Impact), cabinet de référence et prescripteur de premier plan dans l'accompagnement énergétique des grands groupes industriels.

Avec le groupe Riccobono (qui propose des solutions d'impression pour tous types de travaux), le contrat en cours est étendu à hauteur de 140 GWh sur la période 2028-2029, contre 100 GWh sur 2026-2027 signés en 2025, soit une progression de 40% des volumes confiés à Mint.

Le renouvellement et l'extension de ce contrat emblématique pour la société constituent à cet égard une marque de confiance forte : deux ans après une première signature qualifiée de transformante, le groupe Riccobono choisit d'étendre son engagement auprès de Mint pour deux exercices supplémentaires.

Avec ces deux nouvelles signatures, les engagements BtoB contractualisés par Mint sont en forte progression, offrant à la société une visibilité étendue de son activité jusqu'en 2029.

Pour rappel, Mint publiera son chiffre d'affaires et ses résultats semestriels 2026 le mercredi 14 octobre 2026 après Bourse.