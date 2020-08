Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Minsk promet à la Russie une rencontre avec les mercenaires présumés Reuters • 31/07/2020 à 20:27









MOSCOU, 31 juillet (Reuters) - La Biélorussie s'est engagée vendredi à organiser une rencontre entre des diplomates de Moscou et un groupe de ressortissants russes arrêtés cette semaine dans l'ancienne république soviétique et présentés comme des mercenaires, rapporte l'agence de presse Tass. L'agence cite l'ambassadeur de Russie en poste à Minsk. Moscou réclame des explications sur l'arrestation de cette trentaine de ressortissants russes que Minsk soupçonne d'être des mercenaires fomentant des "actes de terrorisme" à l'approche de l'élection présidentielle du 9 août. Les suspects ont été arrêtés dans la nuit de mardi à mercredi près de Minsk; les médias publics ont rapporté qu'ils travaillaient pour la société Wagner, un des groupes privés russes de sécurité les plus connus. Une enquête a été ouverte jeudi pour "préparation d'actes terroristes" et Minsk précise que certains de ces hommes ont déjà avoué avoir tenté de renverser le pouvoir biélorusse. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a pour sa part déclaré vendredi que ces hommes n'avaient rien à voir avec la politique biélorusse et qu'ils étaient en transit vers un pays tiers lorsqu'ils ont été interpellés. "L'arrestation dénuée de tout fondement de 33 citoyens russes n'est pas du tout conforme à nos relations entre pays alliés", a-t-il ajouté. "C'est pourquoi nous espérons que nos alliés biélorusses apporteront au plus vite des éclaircissements et que nos concitoyens seront libérés." (Andrei Ostroukh avec Andrei Makhovsky à Minsk version française Myriam Rivet et Henri-Pierre André)

