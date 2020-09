Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Minsk ferme ses frontières avec la Pologne et la Lituanie Reuters • 17/09/2020 à 19:56









MOSCOU, 17 septembre (Reuters) - La Biélorussie s'est retrouvée contrainte de fermer ses frontières avec la Pologne et la Lituanie, a déclaré jeudi le président biélorusse Alexandre Loukachenko qui a également annoncé un renforcement des contrôles à la frontière ukrainienne. Ces propos ont été tenus alors que la crise politique ne faiblit pas dans l'ancienne république soviétique confrontée à une vaste contestation populaire depuis l'élection présidentielle du 9 août. Rejeté par l'opposition qui évoque une consultation truquée, le scrutin a toutefois abouti à la reconduction du mandat d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994. La Pologne et la Lituanie ne cachent pas leur hostilité à l'encontre du dirigeant biélorusse et ont accueilli plusieurs opposants qui ont fui son régime. (Gabrielle Tétrault-Farber; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

