MiNK Therapeutics bondit après l'administration de la première dose à un patient dans le cadre d'une étude sur les lésions pulmonaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** L'action du développeur de médicaments MiNK Therapeutics INKT.O a progressé de 10,8% pour atteindre 11,28 $

** La société annonce avoir administré la première dose à un patient dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire sur l'agenT-797, sa thérapie cellulaire expérimentale destinée au traitement des lésions pulmonaires aiguës sévères et des maladies graves — une pathologie dans laquelle les patients ont des difficultés à respirer et peuvent avoir besoin d'une assistance respiratoire

** L'étude visera à déterminer si l'ajout de l'agenT-797 aux soins standard peut aider les patients à survivre, à se rétablir plus rapidement en soins intensifs et à passer moins de jours sous ventilation - INKT

** Elle ajoute que les lésions pulmonaires aiguës sévères entraînent un taux de mortalité supérieur à 40%, sans qu'aucun traitement approuvé n'ait démontré sa capacité à réduire cette mortalité

** L'essai a débuté en Ukraine, et l'extension du site aux États-Unis est en cours; les données préliminaires sont attendues au second semestre 2026 - INKT

** Compte tenu de l'évolution de la séance, INKT affiche une hausse de 0,13% depuis le début de l'année