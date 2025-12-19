MiniMed, l'entreprise de Medtronic spécialisée dans le diabète, demande à être introduite en bourse aux États-Unis

Le groupe MiniMed de Medtronic

MDT.N a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi, alors que le fabricant d'appareils médicaux va de l'avant avec la scission de ses activités dans le domaine du diabète.

Alors que les marchés de capitaux devraient connaître un ralentissement jusqu'aux fêtes de fin d'année, les sociétés émettrices préparent le terrain en vue d'un lancement potentiel au début de l'année 2026, lorsque le marché des introductions en bourse reprendra de l'activité.

Le distributeur de carburant ARKO Petroleum et le développeur de médicaments Aktis Oncology ont également déposé publiquement des documents en vue d'une introduction en bourse à New York vendredi.

La société MiniMed, basée à Northridge, en Californie, dont les offres vont des dispositifs d'administration d'insuline aux moniteurs de glucose, a été fondée en 1983 par Alfred Mann et rachetée par Medtronic dans le cadre d'une transaction de près de 3,3 milliards de dollars en 2001.

Ces dernières années, l'unité spécialisée dans le diabète a été confrontée à des problèmes de réglementation concernant la gestion de la qualité et les questions de cybersécurité liées à certains de ses dispositifs, mais elle a depuis lors renoué avec la croissance.

En mai, Medtronic a déclaré qu'elle prévoyait de se séparer de son unité spécialisée dans le diabète par le biais d'une introduction en bourse de moins de 20 %, suivie d'une scission. MiniMed a déclaré une perte nette de 21 millions de dollars sur des ventes nettes de 1,48 milliard de dollars au cours des six mois se terminant le 24 octobre, contre une perte nette de 23 millions de dollars sur des ventes nettes de 1,30 milliard de dollars un an plus tôt. Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup et Morgan Stanley sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.

MiniMed, qui a fait appel à plus de 10 preneurs fermes pour cette opération, sera cotée au Nasdaq sous le symbole "MMED".

La société prévoit d'utiliser le produit de l'offre pour rembourser sa dette envers Medtronic et à d'autres fins.