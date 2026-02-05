Mindston Capital : croissance soutenue en 2025

(AOF) - Mindston Capital, société de gestion indépendante spécialisée en private equity immobilier, clôture 2025 sur une dynamique de croissance soutenue. L’année a été marquée par le lancement du FPCI Hôtels Signature 2, par l’avancement opérationnel de plusieurs chantiers ainsi que par plusieurs acquisitions et cessions sur l’ensemble de ses verticales immobilières. La société de gestion affiche désormais 250 millions d'euros d’encours sous gestion et conseillés, pour 650 millions d'euros de volume d’investissements et de projets engagés.

Sur le segment du résidentiel de luxe, cinq cessions, représentant un volume supérieur à 50 millions d'euros, ont contribué à renforcer la performance du fonds Mindston Luxury Real Estate, portée par une demande demeurant soutenue sur les marchés prime.

Le résidentiel géré a également franchi une étape importante avec la livraison des trois premiers actifs de coliving du fonds Mindston x Citizens Coliving, deux à Lyon et un à Ambilly (Genevois français). Achevées après neuf mois de travaux, ces opérations totalisent plus de 1 500 m² dédiés à des logements T1 et T2, à la colocation ainsi qu'à des espaces communs (coworking, salle de sport et home cinéma).

Dans le prolongement de cette dynamique, Mindston Capital a élargi son développement sur le segment des résidences étudiantes, en partenariat avec des investisseurs institutionnels, afin de répondre aux tensions locatives observées dans les grandes métropoles. La société de gestion accompagne notamment Ardian et Rockfield Real Estate dans l'acquisition de leur première résidence étudiante en France, au cœur du quartier Bastide Niel à Bordeaux.

Enfin, l'année 2025 a marqué le retour des équipes de Mindston Capital sur le segment du commerce, avec la finalisation d'une opération majeure menée aux côtés de Patron Capital : l'acquisition de Nailloux Outlet Village, l'unique centre outlet du quart sud-ouest de la France, à proximité de Toulouse.