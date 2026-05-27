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MIMCO : Jorge Cunha nommé managing director - head of business development Europe
information fournie par AOF 27/05/2026 à 14:45

(Zonebourse.com) - Le groupe MIMCO annonce la nomination de Jorge Cunha au poste de managing director - head of business development Europe Dans ce rôle, Jorge Cunha sera responsable du business development à l'échelle européenne et du déploiement stratégique du groupe sur la Péninsule ibérique : Espagne et Portugal. Il supervisera les nouveaux bureaux de Madrid et Lisbonne, dont l'ouverture est prévue tout prochainement.

Jorge Cunha prend en charge le développement du groupe à l'échelle du continent. À ce titre, il coordonnera l'identification et la structuration des opportunités d'investissement en Europe, le renforcement des réseaux partenaires - CGPs, family offices, investisseurs institutionnels - et l'animation de la stratégie commerciale dans les géographies prioritaires du groupe. Sur la Péninsule ibérique, il sera directement responsable des opérations, des relations partenaires et du sourcing.

L'ouverture de bureaux permanents à Madrid et à Lisbonne constitue l'un des premiers chantiers que Jorge Cunha va piloter directement. Autour de lui, une équipe pluridisciplinaire est en cours de constitution, couvrant le sourcing et l'analyse des opportunités, l'asset management des projets en portefeuille et la distribution auprès des partenaires CGPs et investisseurs de la région.

Fort d'un parcours de plus de vingt ans dans le secteur bancaire et financier international, Jorge Cunha a développé une expertise à l'intersection de la finance structurée et de l'immobilier. Après avoir débuté sa carrière en banque privée au sein de Dresdner Bank, il a été promu vice-président de Banco Italiano Popolare en 2006, en charge de la stratégie financière et des relations clients internationaux.

En 2012, il a rejoint la Banque Internationale à Luxembourg pour piloter le développement des marchés ibériques et sud-américains, consolidant ainsi une connaissance approfondie de l'écosystème financier de la région. En 2015, il a cofondé Sigma Trust, où il a conduit des opérations immobilières et exercé des mandats d'administrateur au sein de plusieurs fonds, tout en développant une activité de conseil auprès de family offices.

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