Mimco Capital ouvre une filiale en France

(NEWSManagers.com) - Le groupe luxembourgeois Mimco Capital arrive en France avec la création de Mimco AM, société de gestion qui a obtenu son agrément par l' Autorité des marchés financiers (AMF) fin mai, au titre de la directive AIFM. En tant que société de gestion AIFM du groupe, Mimco Asset Management commercialisera des fonds d' investissement alternatifs de private equity immobilier. La filiale sera dirigée par Ara Adjennian en tant que directeur général et associé. Il a été fondateur de 3A Capital à Paris.

Le groupe luxembourgeois, cofondé et codirigé par Christophe Nadal et Bernd von Manteuffel, gère environ 412 millions d' euros d' actifs immobiliers en Europe avec une équipe de 28 personnes et une présence à Luxembourg, Berlin et désormais Paris. Le groupe intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière, du sourcing au property management, en passant par la structuration juridique, le fund management, l' asset management et le project management.

La mission de Mimco AM sera de continuer à développer, restructurer et revitaliser des opérations jugées à forte valeur ajoutée. Elle proposera notamment de nouveaux fonds thématiques pour des opérations au Luxembourg, en Allemagne et en France.