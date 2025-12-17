 Aller au contenu principal
MillerKnoll en hausse, les prix devant compenser l'impact des droits de douane au troisième trimestre
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 23:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions du fabricant de fournitures de bureau MillerKnoll MLKN.O ont augmenté d'environ 9 % à 19,04 $ après la cloche

** La société s'attend à ce que les prix compensent les coûts tarifaires supplémentaires au troisième trimestre ** La société, comme prévu au trimestre précédent, annonce une baisse des revenus et des bénéfices au T2 en raison des coûts liés aux tarifs douaniers ** Ventes nettes de 955,2 millions de dollars au T2 contre 970,4 millions de dollars l'année dernière ** Le bénéfice du 2ème trimestre baisse de 28,6% à 35 cents ** MLKN en baisse de 26,1% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

